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Antalya'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 88 bir kişi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 88 bir kişi, hayatını kaybetti.


Korkuteli Yeni Mahallede bulunun tek katlı evde yaşayan 88 yaşındaki Salih Yavuz'dan haber alamayan yeğeni Muharrem Yavuz'un evin penceresinden içeriyi kontrol etti. Yaşlı adamın hareketsiz halde durduğunu gören yeğeni Muharrem Yavuz, Antalya'da olan oğluna bildirmesiyle oğlu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Polis ve sağlık ekipleri, Salih Yavuz'un karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Yavuz'un cesedi Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelendikten sonra otopsi için Antalya adli Tıp Morguna gönderildi.

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