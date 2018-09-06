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06 Eylül 2018 15:51

Antalya’da şoförün görme engelli vatandaş hassasiyeti

Antalya’da bir otobüs şoförü, hareket halindeyken yol kenarında gördüğü görme engelli bir vatandaşı, otobüsü durdurup yolun karşısına geçirdi.

Antalya’da şoförün görme engelli vatandaş hassasiyeti

06 Eylül 2018 15:51

Şoförün bu hareketi, otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, dün sabah saatlerinde Kızıltoprak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Uzun idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma aracı hareket halindeyken, yol kenarında bekleyen ve elinde baston bulunan görme engelli vatandaş, şoförün dikkatini çekti. Hemen aracı durdurup kapıyı açan ve görme engelli vatandaşa "karşıya mı geçmek istiyorsun" diye soran şoför, "evet" cevabını alınca aracından inip vatandaşı yolun karşısına geçirdi. Şoför engelli vatandaşı bıraktıktan sonra aracına binip yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.




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