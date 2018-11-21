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Antalya'da sokak köpeğini tüfekle vurdular

Antalya’nın Manavgat ilçesinde av tüfeği ile vurularak yaralanan ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edilen köpek sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeği ile vurularak yaralanan ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edilen köpek sağlığına kavuştu.


2 Ekim tarihinde vatandaşların ihbarı üzerine Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarına giden Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri refüjde kanlar içerisinde kıvranan köpekle karşılaştı. Köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yapan görevliler, bayılttıkları köpeği merkeze getirerek tedavi altına aldı. Garip'in Sorgun Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle av tüfeğiyle sokak ortasında vurulduğu öğrenildi.


Bakım merkezindeki görevliler tarafından ‘Garip' ismi verilen köpeğin tedavisi tamamlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, barınakta yanına gidip kontrol ettiği köpeğin durumunun iyi olduğunu belirterek görevli veteriner ve çalışanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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