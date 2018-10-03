Antalya'da solucan gübresi ile tarım uygulaması yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir serada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde kırmızı Kaliforniya solucan gübresi ile yapılan tarım uygulamanın ilk sonuçları yerinde incelendi.

Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi Köseler mevkiinde bir serada 10 Eylül tarihinde yapılan uygulamada serada ekili bulunan bir dönümlük kapya biber fidelerinin yarısında Sultan solucan firması tarafından deneme amaçlı kırmızı Kaliforniya solucan gübresi ile tarım uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulama ile ilgili bitkilerin gelişimi ve takip işlemine İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve bölgede bulunan çiftçiler de katıldı.

Serada yapılan uygulama hakkında bilgi veren Solucan Gübresi Üreticisi Barbaros Gülbay, "Tekirdağ'da bu solucan gübrelerini üretmekteyiz. Solucan gübresini tanıtmak için bu bölgede uygulama yapmaktayız. Gübremiz organik gübredir. Hayvan gübresinin değişik yeşilliklerle fermante edip solucanlara yediriyoruz. Solucanlardan çıkan dışkısını gübre olarak uyguluyoruz. Bu bölgede ilk defa uyguluyoruz. Seracı arkadaşlar bu bölgede sürekli kimyasal ürün kullandıkları için bu bölgede bu çalışmayı yaparsak tüm Türkiye'ye yayılacak. Değişik bölgelerde uygulamalar yaptık. Güzel neticeler aldık. Antalya bölgesinde bu gübrenin uygulanmadığını gördük" dedi.

Gülbay, "Bu solucan gübresini Amerikalılar 50 , İsrailliler de 70 yıldır kullanıyor. Kendi ürettikleri organik sebzeleri kendileri yiyor. Bizim ülkemizde ise kimyasal çok fazla olduğu için yarın öbürgün, çoluğumuz ve çocuğumuzun daha sağlıklı büyümesi için ben bu sektöre gönül verdim" ifadelerini kaydetti.

Uygulamada solucan gübresi uygulanan bitkilerin yeşil yaprakları ve köklerinin uygulama yapılmayan bitkilere göre daha fazla geliştiği tespit edildi.