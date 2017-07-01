Antalya’da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, eksi 5 derecede kar keyfi yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan Antalya dün, 44.8 derece sıcaklıkla 2007 yılındaki ortalamayı egale etti.

Hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya’da son günlerin en sıcak günleri yaşanıyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle tatilciler sabah ve akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Plajlarda hava sıcaklığına aldırmayan tatilcilerin bol bol güneşlenip yüzdükleri de görüldü. Deniz ve havuzda vakit geçiren bazı tatilciler, sıcak havada alternatif serinleme yolu olarak eksi 5 dereceli Kar Dünyası’nı da ilgi gösterdi. 44 derecelik sıcaklıktan, eksi 5 derecelik soğuğa giren tatilciler, kar topu oynayıp simitle kaydıraktan kaymanın keyfini yaşadı.

Kar Dünyası’nı gezen tatilciler, kentin tarihi mekanlarından Hadrianus (Üç Kapılar), Mira, Likya Mezarı, Apollon Tapınağı’nı örnekleyen heykellerin yanı sıra St. Nicholaus (Noel Baba), Attalos heykeli ile buzdan balıkların, kutup ayısının, eskimoların ’iglo’ denilen evlerinin yer aldığı ’Antalya’nın Efsaneleri’ adlı sergiyi gezerek hem serinledi hem de bu anları fotoğrafladı.

"Otomobilde 51’i gördüm"

Antalya’da yaşayan Yasin Güneş, sıcak günleri farklı bir etkinlikle değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “ Dışarıda inanılmaz bir sıcak var. Kar Dünyası da baya bir soğukmuş. Otomobilimde 51 dereceyi gördüm. Burada ise sıcaklık -5 derece. Soğuk havada eğleniyoruz” diye konuştu.

"Sıcak diye geldik, kara girdik"

Kocaeli’nden tatile gelen Ayşe- İlker Demir, “Dışarıda 44 derece sıcaklık var. Serinlemek için geldik buraya. Antalya’nın bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiştik. Kar Dünyası’nda -5 derecede kar topu oynayıp,oğlumuzla eğleniyoruz.Denize geldik ama kar görmek de varmış. Bugün çok sıcak olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Yaz giysilerinden kış giysilerine büründük” dedi.

"10 yıl önce yine aynı sıcaklık vardı"

Meteoroloji Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, dün gerçekleşen 44.8 derece ölçülen sıcaklıkla son 10 yıldaki en sıcak haziran ayını daha yaşadıklarını belirterek, “ Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üstünde seyredecek. Pazar günü sıcaklığın 41 derece olmasını bekliyoruz. Hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesini öngörüyoruz. Rüzgarlar kuzeyden estiği için nem değerleri düşük” ifadelerine yer verdi.