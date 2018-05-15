Antalya’da son bir ayda işletmelere bin 841 denetim yapıldı

Ramazan ayı öncesi gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam ettiğini kaydeden Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Müdürü Mustafa Özen, “Bakanlığımızın temel politikası olan “Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği” yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir"

Bin 336 işletmeye bin 041 adet denetim

Ramazan Ayı nedeni ile halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketimi artan ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık verildiğini kaydeden Özen, “Ramazan ayında özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, unlu mamüller, pasta ve pastacılık ürünleri, börek, sütlü tatlılar, şuruplu tatlılar ve şekerlemeler, tahin, helva, pekmez, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üreten gıda işletmelerinde ilave denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda Antalya İl genelinde bin 336 işletmeye 2018 yılı başından itibaren bugüne kadar bin 041 adet denetim yapıldı. Ayrıca il genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yeri faaliyet gösteren gıda işletmelerine 2018 yılı içerisinde 12 bin 700 denetim yapılmış olup, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 230 adet İdari Para Cezası uygulanmıştır. Gerçekleştirilen denetimlerin bin 841 adedi son 1 ay içerisinde gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Alo 174 gıda hattına ihbar da bulunun ricası

Ramazan ayı nedeni ile resmi kontrollerin artırılarak devam etmekte olduğunu yineleyen Özen şunları kaydetti: “Halkımızın gıda güvenliği konusunda Alo 174 Gıda İhbar hattına, Bimer ve Cimer şikayet hatlarına yapmış oldukları şikayetlerle ilgili olarak en kısa sürede gerekli işlemler yapılarak, şikayetler cevaplanmaktadır. Her ne kadar gerekli denetim ve kontroller İl ve İlçe Müdürlüğümüzde görev yapan ekiplerce aralıksız olarak sürdürülse de, “En İyi Denetçi Tüketicidir” mantığı ile vatandaşlarımız gıda güvenilirliği konusunda karşılaştıkları aksaklıkları Alo 174 Gıda İhbar hattına veya İl/İlçe Müdürlüklerimize iletmelerini rica ediyoruz.”