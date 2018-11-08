Antalya'da sopalı, silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki esnaf aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı cadde üzerinde mobilya imalat ve satış işiyle uğraşan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar önce sopalarla birbirine saldırdı. Ardından bir kişi iddiaya göre iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak önce havaya bir el ateş etti. Ardından karşı aileden bir kişinin başına pompalı tüfeği dayadı, ancak silahın tutukluk yapması sonucu silah ateş almadı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Mehmet B, Ersin B. ve Ahmet B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşı tarafın iş yerinde yapılan aramada pompalı tüfek bulundu. M.O. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.