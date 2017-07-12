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12 Temmuz 2017 16:55

Antalya’da spor salonunda ölüm

Antalya’da spor salonunda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da spor salonunda ölüm

12 Temmuz 2017 16:55


Olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi üzerindeki bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Sungur (44), üyesi olduğu salonuna spor yapmak için öğle saatlerinde geldi. Isınma hareketlerinin ardından çeşitli aletlerde sporunu tamamlayan Sungur, havlusunu alıp saunaya girdi. Mustafa Sungur, bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşıp yere yığıldı. Hemen dışarı çıkarılan Sungur’a ilk müdahale salonun sağlık ekibi tarafından yapıldı ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mustafa Sungur’un hayatını kaybettiğini belirledi.


Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Sungur’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Sungur’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.




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