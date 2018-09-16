Antalya'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sulama kanalında 27 yaşındaki genç kadının cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, su üzerinde bir kadının hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede ölen kişinin Zehra İmişler (27) olduğu tespit edildi. Nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.