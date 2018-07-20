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20 Temmuz 2018 16:16

Antalya’da şüpheli çanta alarmı

Antalya’da bir park yanındaki büfenin arkasına bırakılan siyah çanta polisi alarma geçirdi.

Antalya’da şüpheli çanta alarmı

20 Temmuz 2018 16:16

Bomba imha uzmanını tarafından incelenen çantadan giysi çıktı. Bir kadının da o anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerindeki bir büfe yanında meydana geldi. İşletme sahibi büfesinin arkasındaki kaldırımlı bölüme siyah bir çanta bırakıldığını görünce şüphelendi. Çevrede çantanın sahibine ulaşamayan işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, büfenin çevresini emniyet şeridiyle güvenliğe aldı. Polis çantanın yakınından yayaların geçişine de izin vermedi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip, çanta üzerinde inceleme yapılırken, trafik de kısa süreli durduruldu. İncelenen çantadan çok sayıda giyim eşyası çıktı. Daha sonra kaldırım yaya, yol araç trafiğine açıldı. Bir kadının ise polisin çalışma anlarını cep telefonuyla görüntülemesi kameralara yansıdı.




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