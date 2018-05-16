Antalya’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerindeki iki katlı evini kiraya veren ev sahibi bir süre önce cezaevine giren eski kiracısı tarafından evinin başka bir kişiye kiralandığını öğrendi. Evin son olarak kiralandığı kişinin telefon numarasına ulaşan ve yaklaşık 15 gündür kiracısının kiracısına ulaşmaya çalışan ev sahibi aramalara cevap alamayınca adresi kontrol etmek için evine geldi.

Yedek anahtar ile eve giren ev sahibi evden ağır bir koku geldiğini ve hareketsiz bir kişinin odada yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen 112 ve polis ekipleri şahsın yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede cesedin kimliğinin Ruhi Şahan (45) olduğunu belirledi. Şahan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.