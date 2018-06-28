Antalya’da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Suriyeli Basel Resul’un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı’nda Side istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan Hasan D.’nin kullandığı 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Suriyeli Basel Resul’un kullandığı otomobildeki Mohammed Mahmut ve ismi öğrenilemeyen bir Suriye vatandaşı ile diğer araçta bulunan sürücü Hasan D. ve Hatice D. yaralandı. Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

07 MA 1304 plakalı otomobilde 5 Suriyelinin yanı sıra 1 Türk vatandaşı bulunduğu, Serik’te ikamet eden Suriyelilerin Manavgat Toptancı Hali’ne karpuz yüklemek için geldiği ve Serik’e geri dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.