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28 Ağustos 2018 14:58

Antalya’da Suriyelileri gasp eden zanlılar yakalandı

Antalya’da kağıt toplayıcılığı yapan 4 Suriyeli’nin para ve cep telefonlarını gasp ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya’da Suriyelileri gasp eden zanlılar yakalandı

28 Ağustos 2018 14:58


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce silahlı iki kişi, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde kağıt toplayıcılığı yapan Suriyeli Yahya Hüseyin, Cemal Ramadan, Mahmut El Ahmet ve Fehed El Hıdır’ın yaşadıkları eve geldi. İddiaya göre, “Muhammed nerede” diye soran şüpheliler Suriyeli 4 kişiyi tehdit 2 cep telefonu ve 150 lirayı gasp edip kaçtı.


Bu sırada kaçan kişileri takibe alan Yahya Hüseyin de şüpheliler tarafından ayağından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Hüseyin’i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ayağından tedavi edilen Hüseyin taburcu edildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.B. ve A.B’yi gözaltına aldı.


Şüphelilerin, cep telefonlarından birini sattığını, diğerini de kargo ile başka bir ildeki kardeşine gönderdiği belirlendi. Gözaltın alınan iki şüphelinin suçlamaları kabul ettiği, uyuşturucu madde alabilmek amacıyla olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.




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