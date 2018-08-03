Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:13

Antalya’da Suriyelilerin işyerinde patlama: 5 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği iş yerinde tüp gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Antalya’da Suriyelilerin işyerinde patlama: 5 yaralı

03 Ağustos 2018 16:13

İş yerinin ruhsatsız ve mühürlü olduğu bina sakinleri tarafından kaç kez şikayet edildiği belirtildi.


Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. 6 ay önce Suriye uyruklu Adnan isimli bir kişi cadde üzerindeki 4 katlı binanın altındaki iş yerini lokanta olarak işletmeye başladı. Bugün işyerinde çocuk müşterilerinde olduğu esnada büyük bir patlama oldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3’ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanı ekipleri de gelip incelemelerde bulundu. Bitişikteki bakkal dükkanında da maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Öte yandan, yaralılardan isimleri öğrenilen, Halil Yusif(32),Hasan Hüseyin(17),Ahmet Yusif’in(43) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"Çocuklarım ölebilirdi"


Bina sakinlerinden Özlem Alataş, “Her gün gaz kokuyordu, kaç kez şikayette bulunduk. 3 çocuğum vardı, benim çocuklarım da yaralanabilirdi” dedi.



"Ruhsatı yoktu,mühürlüydü"


Bakkal dükkanı işleten Kenan Pala, “Ani bir bomba gibi patlama oldu, ne olduğunu şaşırdık. Yan taraftaki malzemeler üzerime çöktü. Annemi üzerine kapandım. Yan tarafın ruhsatı yoktu. Kaç kez şikayet ettik. Mühürlendi ama mührü kırıp yine çalıştırdılar. Bacası olmayan bir yer. Sabahtan bu yana yoğun bir gaz kokusu vardı. İçeri de müşteriler de vardı. Benim sadece maddi hasarım var."diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç