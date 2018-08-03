Antalya’da Suriyelilerin işyerinde patlama: 5 yaralı

İş yerinin ruhsatsız ve mühürlü olduğu bina sakinleri tarafından kaç kez şikayet edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. 6 ay önce Suriye uyruklu Adnan isimli bir kişi cadde üzerindeki 4 katlı binanın altındaki iş yerini lokanta olarak işletmeye başladı. Bugün işyerinde çocuk müşterilerinde olduğu esnada büyük bir patlama oldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3’ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanı ekipleri de gelip incelemelerde bulundu. Bitişikteki bakkal dükkanında da maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, yaralılardan isimleri öğrenilen, Halil Yusif(32),Hasan Hüseyin(17),Ahmet Yusif’in(43) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Çocuklarım ölebilirdi"

Bina sakinlerinden Özlem Alataş, “Her gün gaz kokuyordu, kaç kez şikayette bulunduk. 3 çocuğum vardı, benim çocuklarım da yaralanabilirdi” dedi.

"Ruhsatı yoktu,mühürlüydü"

Bakkal dükkanı işleten Kenan Pala, “Ani bir bomba gibi patlama oldu, ne olduğunu şaşırdık. Yan taraftaki malzemeler üzerime çöktü. Annemi üzerine kapandım. Yan tarafın ruhsatı yoktu. Kaç kez şikayet ettik. Mühürlendi ama mührü kırıp yine çalıştırdılar. Bacası olmayan bir yer. Sabahtan bu yana yoğun bir gaz kokusu vardı. İçeri de müşteriler de vardı. Benim sadece maddi hasarım var."diye konuştu.