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01 Haziran 2018 11:43

Antalya’da sürücüler seçici göz uygulaması ile denetlendi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde polis ekipleri tarafından seçici göz uygulaması yapıldı.

Antalya’da sürücüler seçici göz uygulaması ile denetlendi

01 Haziran 2018 11:43

Uygulamada ehliyeti olmayan sürücülere ceza kesildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aksu İlçesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde seçici göz uygulaması yaptı. Uygulamada, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, fazla yük taşıyan, hatalı sollama yapan sürücüler uyarıldı. Ehliyeti olmayan ve muayenesi eksik ve sigortası olmayan araçlara ise ceza kesildi. Çocuklarını ön tarafta oturtan şoförler ise sık sık uyarıldı. Uygulamada trafik polisleri araçların ve şoförlerin evraklarını denetlerken bir taraftan da Asayiş Şubeye bağlı ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve şoförlerin üzerinde arama yaptı.


Uygulamada ise trafik kazalarını en aza indirmek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak hedefleniyor.




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