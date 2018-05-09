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09 Mayıs 2018 09:48

Antalya’da sürücünün kaplumbağa duyarlılığı

Antalya’da işlek bir caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı duyarlı bir sürücü kurtardı.

Antalya’da sürücünün kaplumbağa duyarlılığı

09 Mayıs 2018 09:48


Antalya’nın en işlek yollarından Havaalanı- Lara yolunda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kaplumbağa sürücüleri paniğe sevketti. Minik adımlarla ilerleyen kaplumbağayı karşıya geçirmek için uzun süre hiçbir sürücü durmadı. En sonunda bir ilaç firmasında şoförlük yapan Şevket Sarı, aracını kenara çekip, kaplumbağayı alarak ormanlık alana bıraktı.Kamlumbağa, yavaş adımlarla ormanlık alanda kayboldu.


"Hayvan sevgisi"


43 yaşındaki Şevket Sarı, işi gereği her gün havalimanına gidip geldiğini belirterek, “Havalimanı kavşağına dönünce yolun ortasında karşıya geçmeye çalışan bir kaplumbağa gördüm. Onu durup almak istedim. Karşıya geçerken çarpılabilirdi. Hızlı gelen bir otomobil onu öldürebilirdi. Aldım ve karşıya ormanlık alana bıraktım. Hem avcıyım hem de hayvanları çok seviyorum. Onlara eziyet etmeye gerek yok. Bundan iki ay öncede kediyi kurtarmıştım.”dedi.




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