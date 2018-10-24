Antalya'da tahlil sonucu değiştirme dolandırıcılığına tutuklama

Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren bir kişiden tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurup, Atatürk Devlet Hastanesi Aşır Aksu Hastanesinde bulunan AMATEM'e uyuşturucu kullanımı tespiti için tahlil verdiğini ve hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan A.Ç. (31) isimli kadının yüksek çıkan tahlil sonucunu düşük göstermek için 2 bin 500 TL istediğini söyledi. Polis C.A.'dan 2 bin 500 TL'yi alan A.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.