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26 Haziran 2018 17:24

Antalya’da taksiyle çarpışan otomobil işyerine girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde taksiyle çarpışan otomobil önce kaldırımdaki trafoyu devirdi, ardından da işyerine girdi.

Antalya’da taksiyle çarpışan otomobil işyerine girdi

26 Haziran 2018 17:24

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada iki kişi yaralandı.


Kaza sabaha karşı Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülveren Caddesi’nden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Hakan G.’nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesinde Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Salih M.U.’nun kullandığı 07 J 0002 plakalı ticari taksi 2 caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Hakan G.’nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle önce sağ tarafta kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarparak yıktıktan sonra yolun sol tarafında bulunan işyerinin önündeki dolaba çarparak işyerine girdi.


Kazada yaralanan ve ambulans ile Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan Hakan G. ve Salih M.U.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.




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