Antalya’da taşımalı eğitime kar tatili

Antalya kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinde kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi. Kar nedeniyle, Korkuteli-Antalya, Korkuteli-Elmalı karayolu da ulaşıma kapandı.

Korkuteli ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, yayla mahallelerde 40 santime ulaştı. Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı mahallelerde bulunan tüm taşımalı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Korkuteli-Antalya karayolu, Korkuteli-Elmalı, Korkuteli-Tefenni, Korkuteli Fethiye karayolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.