Antalya’da taşkın koruma çalışmaları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Kaş’ın Eşen Çayı ile Karaçay Taş Tahkimat onarım çalışmaları tamamlandı. Böylece ilçede yaşanabilecek muhtemel taşkın zararları asgari düzeye indirildi.

500 dekar zirai arazi taşkından korunacak

DSİ, proje kapsamında 2 bin 300 metre uzunluğundaki sahada kazı, dolgu ve taş tahkimat gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Eşen Çayı ve Karaçay Deresi Islah Çalışması ile yöredeki bin kişilik nüfus ve 500 dekar zirai alan taşkın zararlarından korunacak. Böylece taşkın sebebiyle meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Eroğlu: “Taşkın Zararlarını Önleyici Tedbirler Almaya Devam Edeceğiz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taşkın zararlarının maddi manevi büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekerek “Vatandaşlarımızı taşkın afetinden korumak Bakanlık olarak asli vazifelerimizdendir. 6 milyon 614 bin TL yatırım bedelli bu projede DSİ’ye ait 18 adet iş makinası görev aldı ve ıslah çalışmalarını en kısa sürede tamamladı. Bundan sonrada taşkın zararlarını önleyici tedbirler almaya devam edeceğiz” dedi.