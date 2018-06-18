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18 Haziran 2018 17:35

Antalya’da tatilcilere bilboardlı oy uyarısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Belediye, bilboard ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı esprili mesajla tatilcilere 24 Haziran seçimlerinde sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Antalya’da tatilcilere bilboardlı oy uyarısı

18 Haziran 2018 17:35


24 Haziran seçimleri yaklaşırken halkı sandığa davet eden turizm kentleri kervanına Antalya’nın Manavgat ilçesi de katıldı. Her yıl 4 milyon turistin ağırlandığı, 200 bin turizm yatak kapasitesine sahip turistik kenti Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşları 24 Haziran’da oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla bilboard yaptırarak kentin dört bir yanına astırdı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bilbordlarda ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, halkı 24 Haziran Seçimlerinde sandığa gidip oylarını kullanmaya davet etti. Şezlongları ve şemsiyeleri kapalı olan bir plaj görüntüsü üzerine verilen esprili mesajda, “Kapalıyız. Oy Vermeye Gittik, Geleceğiz. Geleceğimiz ve mutlu bir Türkiye için sandığa gidip oy verin” ifadeleri yer aldı. Başkan Şükrü Sözen, “Hepimiz biliyoruz ki devletin millete karşı olduğu gibi, milletin de devlete karşı birtakım görevleri bulunur ve bu görevlerin başında da oy kullanmak gelir. Oy kullanmak hepimizin vatandaşlık görevidir ve halkın söz sahibi olabilmesinin tek yoludur. Halkın kendi geleceğini kendisinin tayin etmesidir. Türkiye’miz için 24 Haziran seçimleri ise son derece önemlidir. Biz de belediye olarak tüm vatandaşlarımıza bu bilinci anlaşılır bir mesaj vererek aşılamaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımızın 24 Haziran’da plaja, tatile değil, sandığa gitmelerini rica ediyoruz” dedi.




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