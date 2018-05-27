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27 Mayıs 2018 12:29

Antalya’da tombala operasyonu: 18 gözaltı

Antalya’da düzenlenen kumar operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 253 kişiye 65 bin 257 TL para cezası kesildi.

Antalya’da tombala operasyonu: 18 gözaltı

27 Mayıs 2018 12:29


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kumar ve tombala uygulaması kapsamında Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirledikleri 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 253 kişiye 65 bin 527 TL idari para cezası kesildi. 390 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 aranan şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 2 kahvehane ve 2 derneğin kayıt dışı çalıştığı, 5 derneğin dernekler kanununa aykırı faaliyette bulunduğu belirlendi. Operasyonda çok sayıda tombala makinesi ve oyun kartlarına el konuldu.




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