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04 Haziran 2018 09:41

Antalya’da tombala operasyonu

Antalya’da yapılan kumar operasyonunda, para karşılığı tombala oynayan ve oynatan 356 kişiye 92 bin 204 lira ceza kesildi.

Antalya’da tombala operasyonu

04 Haziran 2018 09:41


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve dış ilçelerde kumar ve para karşılığı tombala oynatıldığı belirlenen derneklere 250 personelle operasyon düzenledi. 218 adreste yapılan incelemede 500 kişi genel bilgi taramasından geçirildi, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.


Para karşılığı kumar ve tombala oynayan, oynatan 356 kişiye toplam 92 bin 204 lira para cezası verildi, tombala makineleri ve oyun kartlarına el konuldu.


Operasyonda, 22 derneğin Dernekler Kanununa aykırı faaliyette bulunduğu, 3 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı, 3 derneğin kayıt dışı faaliyette olduğu, 5 iş yerine de sigara yasağına uyulmadığı için ceza kesildi.




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