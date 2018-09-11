Antalya'da toplu ulaşım ile gidilemeyen yer kalmıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda vatandaşlara hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için birçok yeniliğe imza atıyor. Daha önce minibüs ve özel halk otobüsleri tarafından verilen toplu taşıma hizmetini tek çatı altında toplayarak zoru başaran Antalya Büyükşehir Belediyesi hem vatandaşı hem de esnafı memnun eden bir sistem tasarladı.

Toplu taşımada yayla seferberliği

Vatandaşın her türlü talebine ihtiyaç veren ulaşım düzenlemeleri sayesinde Antalyalılar Saklıkent, Feslikan ve Varsak yaylalarına da toplu ulaşım araçlarını kullanarak gidebiliyor. 55 km uzaklıktaki Bademağacı ve Dağbeli, 64 km uzaklıktaki Konyaaltı Üçoluk Mahallesi de yine toplu taşıma güzergâhında yer alıyor. Daha hızlı bir ulaşım sağlamak amacıyla sefere başlanan Ekspres Hatlar ise kısa sürede Antalyalıların vazgeçilmezi oldu. Yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı güzergâhlarda vatandaşlara kolaylık sağlamak amacı ile sefere alınan ekspres hatlar ile ulaşım yoğunluğu yarı yarıya indirildi. ML22, LC07, VS18 ekspres hatlarında 4 aya yakın bir sürede 1,5 milyonun üzerinde yolcu hizmet aldı.

Ring ve besleme hatlarda aktarma ücreti yok

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı yeni yapılan toplu taşıma sistemiyle hayata geçirdiği ring hatlarda ve besleme hatlarda aktarma ücreti alınmasını ortadan kaldırdı. İlk binişte 1 TL ücret alınırken, aktarma yapılan hatta da kartın özelliğine göre biniş ücreti tamamlanıyor. Besleme hatları ve ring hatlar dışında da 1 TL ücret ile tramvay ve başka hatlara biniş yapılabiliyor.

Konyaaltı Sahili'nde ücretsiz ring

Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilen Konyaaltı sahilinde de Antalyalılara konforlu bir ulaşım sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 104 ve 105 ücretsiz ring hatlar sahil boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kadınlara hizmet vermek amacıyla açılan Aysultan Kadınlar Plajı'na 8 araçla, Elmalı, Demre, Finike, Kumlaca ilçelerinde kadınlara hizmet vermek amacıyla açılan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'na 5 araçla ulaşım ücretsiz sağlanıyor. Ayrıca Side Antik Kenti'ne de ücretsiz ring servisi konuldu.

Gazipaşa ekspres hat ile 2.5 saat

Gazipaşa'dan Antalya'ya ulaşım süresinin uzunluğu da ekspres hat ile önemli ölçüde kısaldı. Sadece Gazipaşa halkına hizmet verecek, Antalya'ya ulaşacak ekspres bir hat oluşturuldu. Ekspres hatla dört buçuk saat olan yolculuk süresi iki buçuk saate kadar düşürüldü.

Hedef yüzde yüz memnun vatandaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm bu çalışmalarıyla toplu ulaşımda fark atarken, hizmet veren araçların tamamının engelli binişine uygun ve çevre dostu olması diğer kentlere de örnek oluyor. Toplu ulaşımda temassız ödeme ve “kullan at kart” ödeme yöntemiyle kartı olmayan vatandaşların toplu ulaşımı rahatlıkla kullanması sağlanırken, izleme ve İletişim Merkezi 05.45-23.45 saatleri arasında vatandaşlara kesintisiz destek sağlıyor. Ayrıca Anlık İzleme Birimiyle araçlar sürekli olarak takip edilerek vatandaşların güvenli ulaşımı sağlanıyor.