Antalya’da toprak altında kalan diğer işçi de hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin 26 Şubat’ta Antalya-Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleştirdiği içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçi Sinan Sağlam ve İbrahim Özcan’ın üzerine, aniden yukarıdaki toprak döküldü. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD’dan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Özcan olay günü hayatını kaybetti. Aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve kalbinin sağda olduğu belirtilen işçi Sinan Sağlam da dün yaşam savaşını kaybetti. Sağlam’ın cenazesi bugün defnedilecek.