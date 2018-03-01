Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 10:54

Antalya’da toprak altında kalan diğer işçi de hayatını kaybetti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen iş kazasında toprak altında kalan ikinci işçi de yaşam savaşını kaybetti.

Antalya’da toprak altında kalan diğer işçi de hayatını kaybetti

01 Mart 2018 10:54


Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin 26 Şubat’ta Antalya-Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleştirdiği içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçi Sinan Sağlam ve İbrahim Özcan’ın üzerine, aniden yukarıdaki toprak döküldü. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD’dan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Özcan olay günü hayatını kaybetti. Aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve kalbinin sağda olduğu belirtilen işçi Sinan Sağlam da dün yaşam savaşını kaybetti. Sağlam’ın cenazesi bugün defnedilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç