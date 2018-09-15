Antalya'da torbacı avı

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalanan, 8 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan bir ofiste uyuşturucu maddeleri depolayan ve torbacılara pazarlayan şahıslara yönelik sürdürülen 2 aylık çalışmalar sonucunda, madde ticareti yapan şüpheli Y.E.S. operasyon sırasında görevlilere silahlı saldırıda bulunması sonucu yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

13 Eylül günü düzenlenen operasyonda ise ekipler tarafından, K.B., Y.Y., N.G., S.S. şahıslar yakalanırken, daralı 1.019 gram esrar, 1 tabanca ve 1 av tüfeği de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Eylül Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yapılan operasyonda, ekiplerin ‘Dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçan T.K., üzerinde daralı 840 gram esrarla yakalandı. Yapılan çalışmalarda T.K.'nın irtibatlı olduğu S.D. ve Ş.D. isimli şahıslardan daralı 0,8 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından, şüpheli şahısların 13 Eylül'de haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.D. ve Ş.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, T.K. ise tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-14 Eylül tarihleri arasında il merkezinde şehirlerarası otobüs terminalinde, havalimanında ve Zeytinköy'de operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda da

daralı 412,27 gram esrar, daralı 22 gram reçine esrar maddesi, daralı 28,7 gram eroin maddesi, 21 kök kenevir bitkisi, daralı 0,75 gram kokain maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 12 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.Ş., M.K., A.G., H.A. VE A.A. ekipler tarafından yakalandı ve haklarında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adli işlem yapıldı. F.M., F.M., ve B.B. hakkında ise ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde yakalan M.K.'nın ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması' suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ekipler tarafından yakalanan G.G.'nin ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Ve Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık' suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, il merkezide uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 60 kişiye ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.