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Antalya'da trafik dronla Denetlendi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül’de Burdur yolu üzerinde drone ile denetim yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül'de Burdur yolu üzerinde drone ile denetim yapıldı. Yapılan denetimde 12 araç sürücüsüne kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, cezai işlem uygulandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem plan doğrultusunda, 11 Eylül'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur yolu üzerinde 16.10 - 17.00 saatleri arasında insansız hava aracı (Drone) ile denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 12 araç sürücüsünün trafik kural ihlali yaptığı tespit edilerek, kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı.

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