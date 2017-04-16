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16 Nisan 2017 14:37

Antalya’da trafik kavgası karakolda bitti

Antalya’da trafikte meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavga karakolda bitti.

Antalya’da trafik kavgası karakolda bitti

16 Nisan 2017 14:37


Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Kepez Karşıyaka Mahallesi, Perihan-Esat Aral İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 07 HAM 40 plakalı aracın sahipleri kamyoneti yol ortasına bırakarak referandum oyunu kullanmak için okula girdi. Bu sırada 07 MNH 46 plakalı aracıyla geri manevra yapan Ü.K., fark etmeden kamyonete arkadan çarptı. Bu çarpmanın ardından Ü.K. ve kamyonette bulunan E.Y. ve S.Y. arasında tartışma başladı. İki tarafın yakınları da olaya müdahil olunca, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seslerin yükselmesi üzerine okulda seçim görevlisi olan polisler kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın daha da büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. İki tarafın da birbirine hakaret ettiği kavgada polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polis kavgaya karışan iki tarafı da ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.




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