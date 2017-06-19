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19 Haziran 2017 14:08

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

19 Haziran 2017 14:08


Korkuteli-Fethiye karayolu Kayabaş Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Durmuş Ali Baştuğ (70) idaresindeki 32 LP 757 plakalı otomobile, Korkuteli’nden Fethiye istikametine giden Sabahaddin Atay (50) idaresindeki 39 SA 406 plakalı otomobil çarptı. Kazada 32 LP 757 plakalı otomobilde bulunan İkbal Torbalı (77) yaşamını yitirirken, sürücü Durmuş Ali Baştuğ, eşi Dudu Baştuğ ve 39 SA 406 plakalı araç sürücüsü Selahaddin Atay yaralandı.


Yaralılardan durumu ağır olan Dudu Baştuğ, Korkuteli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, olay yerinde yaşamını yitiren İkbal Torbalı’nın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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