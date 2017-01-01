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01 Ocak 2017 12:07

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

01 Ocak 2017 12:07

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya’nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 arkadaşı ile birlikte evine dönen 20 yaşındaki Hüseyin Arslan’ın içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, içerisindeki bulunan 5 kişi çevreye savruldu. Kazanın meydana geldiğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edilirken, özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz genç Hüseyin Arslan’ın ambulansta yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis, kazada yaralanan 4 kişiyi tedavilerinin ardından polis merkezine götürerek gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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