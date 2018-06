Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre dün gece Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Veysel Döner’in kullandığı 23 BC 205 plakalı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi istikametinden Gültepe kavşağına çıkmakta olan Zeki Demirbay’ın kullandığı 16 BZG 84 plakalı otomobile yandan çarptı.

Her iki aracın da refüje çıktığı kazada otomobil sürücüsü Zeki Demirbay (56) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken Necmiye Bayhan, Pervin Turan , Umut Can, Veysel Döner, Gülbahar Döner, Tunahan Döner ve Hüseyin Can Döner yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hayatını kaybeden ve bir otelin lojmanında kantin işlettiği bildirilen Zeki Demirbay itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.