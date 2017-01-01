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01 Ocak 2017 15:29

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

01 Ocak 2017 15:29

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabaha karşı Karadayı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversiteyi yeni bitiren 24 yaşındaki Ramazan Kuş, yılbaşı gecesi kutlama yapmak için Boğazkent’te oturan amcasının yanına gitti. Sabaha karşı saat 04.00 sularında kendisine ait 07 ASH 96 plakalı aracıyla Karadayı Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Kuş, mahalle girişinde bulunan sulama kanalı köprüsündeki bariyere çarparak kanala uçtu. Çevreden gören vatandaşların polis ve 112 acil servise haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Kuş’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ramazan Kuş’un cesedi sudan çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopsi yapılmasının ardından cenaze, bugün Karadayı Mahallesi mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.



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