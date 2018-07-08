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08 Temmuz 2018 11:43

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’nın Kepez ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

08 Temmuz 2018 11:43


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yıl Caddesi’nde lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melih Istıl, 07 BIJ 08 plakalı motosikletle seyir halindeyken 07 BAM 40 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Istıl, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Istıl’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Motosiklet tutkunu olan Istıl’ın cenazesi, otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.




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