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06 Eylül 2018 10:04

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

06 Eylül 2018 10:04


Kaza, gece 23.00 sıralarında Kum Mahallesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Dağ’ın (28) kullandığı 48 GM 055 plakalı özel otomobil yol kenarında park halinde olan 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilip demir bariyerleri aşarak Gavur Deresi’ne düştü.


Kazayı gören vatandaşlar 112 acil kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri şoför Ömer Dağ’ın kaza esnasında otomobilin altında kalmak kaydıyla hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Dağ’ın cenazesi Kumluca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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