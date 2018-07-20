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20 Temmuz 2018 13:24

Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

20 Temmuz 2018 13:24


Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kiriş Mahallesi’ndeki bir tatil köyünde stajyer olarak çalıştığı ileri sürülen Melih Cerit’in kullandığı 07 KDH 76 plakalı motosikletle Sahil Caddesi’nde Kemer merkezi yönünde giderken, Karşı yönden gelen Ramazan A. idaresindeki 07 EDK 01 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün yan camına başını çarpan ve yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil servis ambulansıyla önce Özel Kemer Yaşam Hastanesi’ne kaldırılan Melih Cerit, burada yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.



İlk müdahale eski 112 şoföründen


Kaza sırasında yakın bir noktada bulunan emekli 112 çalışanı Selim Serbest, sesi duyunca geldiğini ve yaralı motosiklet sürücüsünün şuuru açık ancak nefes yolunun kapalı olduğunu gördüğünü, yıllardır 112 çalışanı olduğu için gördüğü kadarıyla gencin nefes yolunu açıp 112’yi aradığını anlattı. Serbest, “Ben yabancı turist olduğunu düşündüm çünkü bilinci açık görünmesine karşın sorularıma cevap vermiyordu” diye konuştu.




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