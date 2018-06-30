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30 Haziran 2018 10:33

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

30 Haziran 2018 10:33


Kaza, Gömbe Mahallesi Sinekçi Beli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gömbe’den Kaş istikametine giden Mehmet Dolaz (18) yönetimindeki 07 Z 3194 plakalı motosiklet, Sütleğen Mahallesi’nden Gömbe Yaylası’na seyreden R.C yönetimindeki 07 SEN 20 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kask takmadıkları belirlenen sürücü Mehmet Dolaz ile araçtaki Özcan Ceylan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Elmalı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Özcan Ceylan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.




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