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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Manavgat-Akseki karayolu Hacıobası Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan E.Y.'nin kullandığı 07 NZV 88 plakalı otomobil, Akseki-Konya karayolunda yol kenarında emniyet şeridinde park halindeki 07 F 4988 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'a ait ticari araca arkadan çarptı.


Kazada ASAT'a ait araç içerisinde bulunan ASAT Şube Şefi Ramazan Güçlü ve otomobilin sürücüsü E.Y. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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