Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıca-Kumköy mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Ilıca istikametine gitmekte olan Samet A.’nın kullandığı DLG FB15 plakalı cipe ’U’ dönüşü yapmak isterken aynı istikamette seyir halindeki Bülent B.’nin kullandığı 07 LPZ 94 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı cipin arka kısmı havaya kalkarak hafif ticari araç ve palmiye ağacına dayanırken ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Muhyettin ve Enes İ. ile otomobil sürücüsü Samet A. yaralandı. Muhyettin ve Enes İ. olay yerine gelen ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü Samet A. olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından trafik ekipleri gelinceye kadar hastaneye gitmedi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.