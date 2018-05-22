Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 11:51

Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

22 Mayıs 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Gündoğdu Mahallesi turizm yolunda meydana gelen kazada Rıdvan B. yönetimindeki 34 BAR 74 plakalı otomobil ile Soner K.’nın kullandığı 07 ZY 0322 plakalı kurtarma aracı çarpıştı. Üzerinde arızalı araç olan kurtarma aracı, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra devrildi.


Kurtarıcıda bulunan Aydın, Nilgün, Cengiz ve Elif Eylül P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Nilgün P. ise daha sonra Antalya’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç