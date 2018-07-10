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10 Temmuz 2018 12:22

Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Kamelya kavşağında elektrik kesintisi nedeniyle sinyalizasyonların çalışmadığı sırada meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı

10 Temmuz 2018 12:22


Edinilen bilgiye göre, dün gece Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa K.’nın kullandığı 64 BM 824 plakalı otomobil ile Manavgat istikametinden gelip Kamelya kavşağından oteller bölgesine dönmekte olan Özden K. ’nın kullandığı 06 FU 3612 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Necla K., Ece K. ve Ümit Ç. yaralandı. Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Diğer taraftan kaza sırasında eski Çolaklı belediye binası önünde kablo patladığı için elektriğin kesik olduğu ve sinyalizasyonların çalışmadığı bildirildi. Kazanın ardından uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasından sonra normale döndü




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