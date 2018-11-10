Antalya'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı, araçların arkasında bulunan başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Gültepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Ticaret Merkezi istikametinden Gültepe kavşağına çıkmakta olan A.Ş.'nin kullandığı 07 LML 12 plakalı otomobil ile Manavgat istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan K.S. idaresindeki 07 N 2533 plakalı otomobilin Gültepe kavşağında çarpıştı.

Seyir halindeki bir otomobilin kamerasına saniyesi saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüleri A.Ş. ve K.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.K., H.S.K., H.S. ve Y.C. yaralandı. Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.