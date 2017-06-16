Antalya’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Sarılar istikametine giden Mehmet Kaya’nın kullandığı 07 J 0614 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen olan İsmet Doğan’ın kullandığı 07 LC 295 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Mehmet Kaya ve İsmet Doğan’ın yanı sıra minibüste yolcu olarak bulunan Tevhide Gülerer, Mehmet han Özen ve İsa Özen ile takside yolcu olarak Cihan Bakır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.