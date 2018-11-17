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Antalya'da trafik kazası: 9 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7’si turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7'si turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Ali Uğur A.'nın kullandığı 07 MTE 58 plakalı tur minibüsü, Atatürk Bulvarı'nda Necdet Atik Kavşağından Kumköy istikametine gitmekte olan Hasan T.'nin kullandığı 46 P 9958 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada tur minibüsü şoförü Ali Uğur A.'nın yanı sıra 1'i Türk 7'si turist olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı. Manavgat ve Side bölgesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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