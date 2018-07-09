Antalya’da trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Beş gün önce Mustafa Özen idaresindeki 07 UZ 569 plakalı ciple Gazipaşa’nın Karatepe Mahallesi’nde katıldıkları cenazeden dönen 4 kişiden haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını tahmin ettikleri yakınlarını aramaya başladı. Aramalar sonunda 4 kişinin cansız bedenleri dün sabah saatlerinde araç ile yuvarlandıkları 200 metrelik uçurumda bulundu. Uzun uğraşlar sonucu uçurumdan çıkartılan ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesetler, yakınları tarafından bugün sabah saatlerinde morgdan alındı. Aracın sürücüsü Mustafa Özen ve eşi Havva Özen (68) saat 16.00’da Kahyalar Sarıağaç Mahallesi’nde Belediye Mezarlığı’na, Osman Özen (65) ikindi namazını müteakip Kahyalar Burhan Mezarlığı’na, Nebi Yüksel (80) ise ikindi namazını müteakip ilçe merkezindeki Çamlı Mezarlığa defnedildi. Kazazedelerin cenazelerine çok sayıda vatandaş katıldı.