Antalya'da Trafik Uygulaması

Antalya'nın Kepez ilçesi Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 18 sürücüye 16 bin 815 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda alkollü sürücülerin bulunduğu ve drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 120 kişi ve 45 araç sorgulandı. 6 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 18 araç sürücüsüne 16 bin 815 lira para cezası verildi.