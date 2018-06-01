Antalya’da tüm mayısların rekoru 1 milyon 645 bin turistle kırıldı

Turizmde bu yıl 14 milyon turist hedefi koyan Antalya, Mayıs ayında 1 milyon 645 turist sayısıyla 2015-2016-2017 rakamlarını geride bıraktı. Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün Mayıs ayı rekoru da 138 bin 554 kişilik farkla kırıldı. 2014 yılının Mayıs ayında Antalya’ya gelen turist sayısı, 1 milyon 506 bin 809 kişi, 2015 yılında 1 milyon 388 bin 37 kişi, 2016 yılında 665 bin 373 kişi, 2017 yılında 1 milyon 94 bin 929 kişiyken 2018 yılının Mayıs ayında ise bu rakam 1 milyon 645 bin 363 kişi olarak açıklandı. Kente, 2017 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 978 bin 621 turist gelirken bu yıl ise sayı 2 milyon 874 bin 105’e ulaştı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm zamanların en iyi mayıs ayını geçirdiklerini ifade etti. Karaloğlu, "Mayıs ayında 1 milyon 645 bin kişi Antalya’yı ziyaret etti. Ay bazında geçen yıla göre yüzde 52 artış, ilk 5 ayı değerlendirdiğimizde de yüzde 47’lik bir artış var" dedi.

"Antalya’nın dünyada rakibi yok"

Antalya’nın dünyada çok fazla rakibi olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Uygun iklim koşulları, turizm tesislerinin yeniliği, hizmetin kalitesi, hizmet sektöründe çalışan personelin kalitesi ve uygun fiyat bakımından dünyada Antalya’ya rakip olabilecek çok fazla turizm destinasyonu yok. 2018’den beklentilerimiz pozitif. Ancak bizim asıl beklentimiz 2019 ve 2020’de. Esas patlama ve gelişmeyi o zaman bekliyoruz. İlk 5 ay verilerine baktığımızda, son 2 yıldır yaşadığımız ana pazarlarımızın tamamında büyük oranda geri dönüş olduğunu görüyoruz. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Polonya’da çok büyük artış var. En zor pazar İskandinav pazarıdır. Oradaki rakamlara baktığımızda da mayıs ayında yüzde 70-80 oranında artış var. Antalya’nın daha önce güçlü olduğu pazarlarda 2016 ve 2017’de yaşamış olduğu sorunları büyük oranda çözdüğünü gösteriyor. 2018’in ilk beş ayında Rus pazarında yüzde 47’lik, Alman pazarında yüzde 51’lik, İngiliz pazarında yüzde 56’lık Hollanda pazarında yüzde 77’lik ve Polonya pazarında ise yüzde 172’lik bir artış var. Biz güçlü olduğumuz pazarlarda kaybetmiş olduğumuz sinerjimizi yeniden yakaladık. 2014 yılını geçtik. Bütün sezonların en iyi zamanını yakalayacağız" diye konuştu.

"Türkiye genelinde yüzde 30’un üzerinde artış"

Turizmde kırılan rekorla ilgili açıklama yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Türkiye genelinde yüzde 30’un üzerinde bir artış olduğunu belirtti. Ayık, "Bizim için 2 tane önemli destinasyon noktası var. Biri Antalya diğeri ise İstanbul. Her ikisinde de sevindirici rakamlar var. Mayıs ayı itibariyle Antalya bugüne kadar yaşadığımız en iyi yıl olan 2014 rakamlarının da üstüne çıktı. Antalya’yı 2018’in ilk beş ayı olarak değerlendirdiğimizde, şuan tarihi bir rekor kırdı. Antalya’da ilk 5 ayın ortalaması yüzde 45’lerin üzerinde seyrediyor. Bu durum önümüzdeki aylarda oransal olarak düşebilir ama sayıların artışı devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kaydetti.

"Hedef, 13 buçuk milyon turist"

Yılın sonuna gelindiğinde Antalya’nın turizmde 13 buçuk milyon rakamlarını göreceğini tahmin ettiklerini ifade eden Başkan Ayık, "Önümüzdeki yıllarda Antalya çok daha iyi rakamları elde edecek diye bekliyoruz. Bu sayıların gelirler anlamında da arzu ettiğimiz seviyeye çıkmasını arzu ediyoruz. 2018 yılı bizim talebimizin geriye döndüğü bir yıl gibi değerlendirip, esas performansımızın 2019 ve sonrasındaki yıllarda hem sayı hem de gelir olarak da beklentimizin üzerine çıkmasını arzu ediyoruz. Almanya, diğeri de Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda da performans iyi. İngiltere ve İskandinavya pazarındaki geri dönüşü de unutmamak lazım. Arz-talep dengesinde ciddi bir iyileşme var" dedi.