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08 Temmuz 2017 13:36

Antalya’da turist tezgahtarın telefonunu çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 turist, girdikleri dükkanın tezgahında bulunan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Antalya’da turist tezgahtarın telefonunu çaldı

08 Temmuz 2017 13:36


Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi Turizm Yolu üzerinde bulunan çarşıda yaşandı. Evrenseki’de bir otelde tatil yaptıkları tahmin edilen 3 turist, çarşıya gelerek işyerlerini gezmeye başladı. Turist aile, bir iş yerine girdikleri esnada ailenin küçük kızı işyerinin tezgahtarının oturduğu masaya oturdu. Masa üzerinde bulunan cep telefonuyla oynamaya başlayan küçük kızın yanına gelen erkek turist, telefonu alarak iş yerinden ayrıldı. Erkek turist ile küçük kızın iş yerinden ayrılmasından sonra kadın turist de çarşıdan ayrıldı. Olayın görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, 3 turist çarşıdan uzaklaştıkları sırada, erkek turist elindeki telefonu kadına gösterirken, kadın turist, erkek turistten aldığı telefonu çantasına koyarak çarşıdan hızla uzaklaştılar.


Telefonunu koyduğu yerde bulamayan tezgahtar ise telefonunun çalındığını çarşının güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fark etti. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri geldi. Jandarma ekipleri kamera görüntülerinden turistlerin kimliğini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.




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