Antalya'da turistler de aşure kuyruğuna girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Antalya Muratpaşa Camii'nde ve Alanya'da toplam 3 bin 500 kişiye aşure ikram etti.

Muharrem ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerinde 35 bin kişiye aşure dağıtılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramı yapıyor. Antalya merkezinde ve ilçelerde halkın yoğun olduğu noktalarda vatandaşlara aşure dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası Muratpaşa Camii'nde halka aşure ikramı yapıldı. Büyükşehirin ikramına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar aşure almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Toplamda 2 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleşti. Aşure kazanı etrafında bir araya gelen vatandaşlar, aşurenin tadına baktı.

Turistler de aşure kuyruğunda

Büyükşehir belediyesi ayrıca Alanya'da da bin 500 kişilik aşure dağıtımı yaptı. Alanya Aşevi'nde hazırlanan aşure Alanya Atatürk Anıtı önünde ikram edildi. Alanyalılar kadar yabancı turistler de kuyruğa girerek aşurenin tadına baktı.