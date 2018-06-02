Antalya’da turistlere bal mumu müzesi

Müzeyi yıl sonuna kadar 80 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Aqualand Su Parkı içindeki Dolphinland Yunus Gösteri Merkezi’nde bir hafta önce açılan ’Ottoman Padişahları Mum Heykel Müzesi’, turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Yunus gösterisi izlemeye gelen turistler, Osmanlı’nın en önemli padişahlarının yer aldığı müzeyi de geziyor.

Müzede, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Orhan Gazi, I. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, III. Murad, I. Mehmet ve III. Mehmet gibi padişahların mumdan heykellerinin yanı sıra, Hürrem Sultan ve yeniçeri askerleri de yer alıyor.

Müzede Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın heykelleri, yemek masası etrafında tasvir edildi. Heykeltıraş Fatih Mehmet Şahin tarafından yapılan mumdan heykellerin kostümlerini Yasin Sağdıç tasarladı. Ziyaretçiler müzede o dönemin kıyafetlerini giyme şansını da yakalayabiliyor.

"Turizme farklılık getirmek istedik"

Müze Müdürü Yakup Çivici, Antalya’da turizme farklılık getirmek amacıyla bal mumu müzesi açtıklarını dile getirdi. Çivici, müzede Osmanlı’nın ünlü padişahlarının yer aldığını belirterek, kısa süre sonra Ertuğrul Gazi heykelinin de geleceğini bildirdi.

Müzeyi ağırlıklı olarak Rus turistlerin ziyaret ettiğini ifade eden Çivici, "10 padişahın bal mumunu yaptık. Son padişah Vahdetttin de kısa süre içinde gelecek. Yıl sonuna kadar 80 bine yakın misafir bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz Osmanlı’nın o dönemine ait kıyafetleri giyip, istedikleri yerde fotoğraf çektirebiliyorlar. Hem bizim kültürümüz hakkında bilgileri oluyor, hem de güzel bir hatıra olmuş oluyor" diye konuştu.

"Rus çift çok beğendi"

Rus ziyaretçilerden Dimitri Savuşkin ve Valeria Salimova, "Antalya’ya ikinci kez geliyoruz. Öncelikli olarak denize geliyoruz ama bizim için gittiğimiz yerin tarihi yerlerini gezmek de önemli. Tatilimiz içinde ilk kez bir bal mumu müzesi görüyoruz, şanslıyız. Çok beğendik, güzel bir yer. Bol bol fotoğraf çektirdik" dedi.