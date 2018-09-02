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02 Eylül 2018 17:56

Antalya’da turistleri taşıyan safari cipi kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde Iraklı turistlerin bulunduğu safari cipi kontrolden çıkıp takla attı.

Antalya’da turistleri taşıyan safari cipi kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

02 Eylül 2018 17:56

Kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Iraklı turistlerin bulunduğu Muzaffer B. yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi, kontrolden çıkınca takla attı. Kaza sonrası araç şoförü Muzaffer B.(57) ile araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırıldı. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Muzaffer B. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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